Финляндия намерена отгородиться от России стеной

Парламент Финляндии одобрил новые меры безопасности вдоль границы страны с Россией, приняв закон, который позволит возводить барьеры и приостанавливать или ограничивать движение мигрантов в "исключительных обстоятельствах”.

Законопроект, принятый в четверг, стал ответом на опасения по поводу ответных мер со стороны Москвы после того, как Финляндия подала заявку на вступление в НАТО. Его авторы ещё ссылаются на миграционный кризис, начавшийся в конце прошлого года, который "побудил Польшу построить стену вдоль своей границы с Белоруссией".

"Этим законом мы пытаемся дать понять, что использование людей в качестве инструмента — как мы видели попытку на границе между Белоруссией, Польшей и Литвой — не увенчается успехом в Финляндии”, — заявил финский депутат Бен Зыскович.

Парламентарий заострил внимание на том, что, если бы Россия спровоцировала аналогичный приток беженцев вдоль своей границы с Финляндией, законопроект позволил бы финскому правительству направлять всех просителей убежища в централизованный пункт обработки — аэропорт.

Законопроект принят подавляющим большинством голосов, что означает, что парламент сможет ускорить внедрение новой пограничной тактики.

Критики закона выразили обеспокоенность тем, что он может нарушать международные договоры, в том числе директивы ЕС о лицах, ищущих убежища. Тем не менее, предложение вернуть законопроект в парламентский комитет для повторного рассмотрения было ранее отклонено с перевесом 103-16.