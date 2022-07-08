ВСУ обстреливают поля с зерном и окрестности Лисичанска

Украинская армия обстреливает окрестности освобождённого несколько дней назад Лисичанска. ВСУ уничтожают поля, засеянные зерном, сообщил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв.

"Обстрелы ведутся как по полям с зерном, так и по окраинам Лисичанска", — отметил он.

На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении территории Луганской Народной Республики. Тогда же под контроль ВС РФ перешёл город Лисичанск.