Украинская армия обстреливает окрестности освобождённого несколько дней назад Лисичанска. ВСУ уничтожают поля, засеянные зерном, сообщил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв.
"Обстрелы ведутся как по полям с зерном, так и по окраинам Лисичанска", — отметил он.
На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении территории Луганской Народной Республики. Тогда же под контроль ВС РФ перешёл город Лисичанск.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Херсоне задержанный украинский боевик Виталий Ростецкий подтвердил, что работал на президента Украины Владимира Зеленского.