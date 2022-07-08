Зеленский намекнул, почему Байден не едет в Киев: боится Путина

Американский лидер Джозеф Байден хочет приехать на Украину, однако препятствиями для его визита являются ряд моментов, связанных с безопасностью. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу CNN.

Он сказал, что на Украине хотели бы видеть Байдена, отметив, что президент США идею поддерживает.

По мнению Зеленского, мешают визиту "некоторые моменты безопасности". К этому в Киеве относятся с пониманием, добавил он.

Президент Украины также похвалил других западных лидеров, которые посетили недавно Киев, подчеркнув, что они "не боятся Путина".