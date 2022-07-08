Команда хакеров из RaHDit опубликовала на сайте "Немезида" вторую часть списка лиц, связанных с украинской разведкой. Это ещё 2500 человек.
Сюда вошли как сами сотрудники Главного разведывательного управления Украины, так и их родственники, а также лица, получавшие от ГУР и частей их прямого подчинения выплаты.
Из выборки убраны лица преклонного возраста и несовершеннолетние, так как русские со стариками и детьми не воюют, пояснили хакеры. Однако потенциальные "бывшие" разведчики оставлены, поскольку бывших не бывает.
Команда RaHDit пообещала в ближайшее время подробно рассказать об "истинном лице" сотрудников ГУР, их криминальных пороках и весёлых увлечениях.
Хакеры также добавили, что третья часть материалов, которая касается связей выявленных разведчиков, передана российским спецслужбам и Минобороны, публиковаться она не будет.
Напомним, первую часть списка из 1000 человек хакеры опубликовали в среду.
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