Хакеры из RaHDit опубликовали новые данные сотрудников разведки Украины

Команда хакеров из RaHDit опубликовала на сайте "Немезида" вторую часть списка лиц, связанных с украинской разведкой. Это ещё 2500 человек.

Сюда вошли как сами сотрудники Главного разведывательного управления Украины, так и их родственники, а также лица, получавшие от ГУР и частей их прямого подчинения выплаты.

Из выборки убраны лица преклонного возраста и несовершеннолетние, так как русские со стариками и детьми не воюют, пояснили хакеры. Однако потенциальные "бывшие" разведчики оставлены, поскольку бывших не бывает.

Команда RaHDit пообещала в ближайшее время подробно рассказать об "истинном лице" сотрудников ГУР, их криминальных пороках и весёлых увлечениях.

Хакеры также добавили, что третья часть материалов, которая касается связей выявленных разведчиков, передана российским спецслужбам и Минобороны, публиковаться она не будет.

Напомним, первую часть списка из 1000 человек хакеры опубликовали в среду.