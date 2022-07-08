Экс-депутат Рады Кива: отставка Джонсона может привести к гибели Зеленского

Отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона может перевести к военному перевороту на Украине и гибели президента этой страны Владимира Зеленского. Такое мнение выразил экс-депутат Верховной Рады Илья Кива.

По его словам, с уходом Джонсона в мире начинается закат карьеры "политических фриков и клоунов".

"На очереди импичмент президента США Джо Байдена. И, конечно, ждём с нетерпением военного переворота и гибели главного лицедея — Зеленского", — подчеркнул Кива.

В четверг, 7 июля, Джонсон объявил об уходе с поста руководителя Консервативной партии Британии и кабинета министров. Однако он отметил, что будет выполнять прежние обязанности до назначения нового премьера.

Отставка политика связана с правительственным кризисом, который разразился в Британии. За два дня кабмин покинули порядка 50 человек. Они сообщили, что не доверяют Джонсону и не поддерживают его методы руководства.