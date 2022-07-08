Kyodo: министры стран G20 отказались фотографироваться с Лавровым

На саммите G20 не состоится церемония фотографирования министров, поскольку главы МИД США и других стран отказались стоять рядом вместе с главой внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Лавровым, сообщает японское издание Kyodo.

Ранее телеканал CNN информировал, что госсекретарь США Энтони Блинкен, который прилетел на Бали на саммит "Большой двадцатки", не будет участвовать в традиционной фотосессии глав МИД из-за Лаврова.

Также ранее стало известно, что министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси отказался присутствовать на приветственном ужине для делегатов в знак протеста против присутствия российского коллеги. Бойкотирующие мероприятие министры не помешали Лаврову провести на полях саммита встречи с главами МИД КНР и Турции Ван И и Мевлютом Чавушоглу.