Forbes: десант ВСУ сбежал с острова Змеиный под обстрелом российских ВКС

Вооружённым силам Украины не удалось удержать остров Змеиный, сообщил военный эксперт Дэвид Экс в статье для журнала Forbes.

На фоне неудач в Донбассе Киев попытался поднять моральный дух армии, установив контроль над островом Змеиный, который несколько дней назад оставили российское военные. Однако когда десантники ВСУ попытались высадиться на острове, чтобы установить там украинский флаг, по ним открыли огонь самолёты Воздушно-космических сил РФ.

"Военные Украины обратились в бегство, когда на них обрушились российские ракеты", — пишет Экс.

По его словам, украинские солдаты покидали остров в спешке. При этом многие из них погибли. Автор статьи считает, что попытки ВСУ захватить остров обречены на провал, поскольку Змеиный охраняет Черноморский флот России.