Зеленский заявил о неготовности Украины к территориальным уступкам в пользу РФ

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев не готов дипломатически урегулировать конфликт с Россией, уступив ей территории.

"Украинцы не готовы отдать свою землю, согласиться, что эти территории принадлежат России", — сказал Зеленский в эфире CNN.

По его словам, Киев не перестанет отстаивать эту позицию.

Ранее в Херсоне был задержан украинский боевик Виталий Ростецкий, который готовил серию террористических актов в Херсонской области, которая находится под контролем России. На допросе он признался, что является командиром разведывательно-диверсионной группы и работает на Зеленского. По словам задержанного, Центр Сил спецопераций Украины, откуда он получал указания, находится в городе Бровары Киевской области.