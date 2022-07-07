Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подал в отставку 7 июля. Однако перед этим он получил удар от президента России Владимира Путина, сообщил журналист Андерс Хагстром в статье для Fox News.
"Президент России Владимир Путин нанес последний удар по Борису Джонсону незадолго до того, как стало известно, что он планирует уйти в отставку с поста премьер-министра Великобритании", — сообщил Хагстром.
По его словам, Джонсон проиграл последнюю дуэль с Путиным, которая произошла за несколько дней до объявления об отставке.
В конце июня в Германии проходил саммит G7, на котором британский премьер шутливо спросил, нужно ли лидерам стран раздеться, чтобы смотреться "круче, чем Путин", намекая на фотографии российского лидера с голым торсом. Когда журналисты попросили Путина прокомментировать ситуацию, он назвал зрелище голых лидеров G7 отвратительным и предложил им отказаться от вредных привычек и заняться спортом, чтобы лучше выглядеть.
Автор статьи считает, что этот удар стал последним для Джонсона, который обиделся на Путина и не смог дать достойный ответ на выпад российского лидера.
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