Fox News: Путин нанёс последний удар по Джонсону

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подал в отставку 7 июля. Однако перед этим он получил удар от президента России Владимира Путина, сообщил журналист Андерс Хагстром в статье для Fox News.

"Президент России Владимир Путин нанес последний удар по Борису Джонсону незадолго до того, как стало известно, что он планирует уйти в отставку с поста премьер-министра Великобритании", — сообщил Хагстром.

По его словам, Джонсон проиграл последнюю дуэль с Путиным, которая произошла за несколько дней до объявления об отставке.

В конце июня в Германии проходил саммит G7, на котором британский премьер шутливо спросил, нужно ли лидерам стран раздеться, чтобы смотреться "круче, чем Путин", намекая на фотографии российского лидера с голым торсом. Когда журналисты попросили Путина прокомментировать ситуацию, он назвал зрелище голых лидеров G7 отвратительным и предложил им отказаться от вредных привычек и заняться спортом, чтобы лучше выглядеть.

Автор статьи считает, что этот удар стал последним для Джонсона, который обиделся на Путина и не смог дать достойный ответ на выпад российского лидера.