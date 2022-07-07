Шесть стран Арктического совета отказались приглашать Россию на заседания

Шесть из восьми стран, входящих в состав Арктического совета, решили больше не приглашать на заседания органа представителей России. Об этом Общественной Службе Новостей сообщил депутат Госдумы Николай Новичков.

"В Арктическом совете шесть стран решили, что Россию они больше не будут приглашать. Как вы можете представить Арктику без России? Когда основное арктическое побережье приходится на нашу страну", — сказал он.

По словам парламентария, подобная ситуация сложилась и в ОБСЕ, откуда также вынуждают выйти Россию.

В настоящее время в состав Арктического совета входят Россия, США, Канада, Швеция, Финляндия, Дания, Норвегия и Исландия.