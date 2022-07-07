Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Лондон не перестанет поддерживать Киев после ухода Бориса Джонсона с поста премьера Британии.
"Настоящий друг Украины", — подчеркнул президент страны, слова которого передаёт CNN.
Политолог Иван Мезюхо сказал, что курс королевства не изменится из-за отставки главы правительства. По словам специалиста, новый премьер-министр продолжит помогать Киеву.
Ранее Джонсон сообщил о решении сложить полномочия руководителя британского правительства. Также политик отказался от поста лидера Консервативной партии.
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Алексей Арестович высказал своё видение ситуации на Украине.