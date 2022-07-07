Зеленский: после отставки Джонсона Британия продолжит помогать Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Лондон не перестанет поддерживать Киев после ухода Бориса Джонсона с поста премьера Британии.

"Настоящий друг Украины", — подчеркнул президент страны, слова которого передаёт CNN.

Политолог Иван Мезюхо сказал, что курс королевства не изменится из-за отставки главы правительства. По словам специалиста, новый премьер-министр продолжит помогать Киеву.

Ранее Джонсон сообщил о решении сложить полномочия руководителя британского правительства. Также политик отказался от поста лидера Консервативной партии.