Кадыров: почти 90 процентов финансовой помощи Украине доставалось Джонсону

Около 90 процентов финансовой помощи, которая выделялась Лондоном Киеву, "распиливалась", и большая часть украденных средств оседала в кармане объявившего об отставке премьера Британии Бориса Джонсона. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Помощь Великобритании направляется на киевские счета, где десятую часть действительно направляют на нужды ВСУ, а остальную часть власти Украины распиливают и выводят на счета подставных фирм. Конечно же, огромный кусок этого пирога достается инициатору этой помощи. Неофициально", — отметил он.

По словам главы северокавказской республики, Джонсон вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским разработали "беспрецедентную мировую схему обналичивания и кражи финансовых средств". При этом, как полагает Кадыров, в самом Киеве никто не будут расследовать эти преступления, а у других стран нет на это полномочий.

"Джонсон уходит с кучей денег, заработанных на Украине. Пенсию он обеспечил не только себе, но и детям", — резюмировал глава Чечни.