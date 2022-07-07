Призыв главы Минэкономики Германии Роберта Хабека к Канаде о возвращении России через ФРГ турбины Siemens для газопровода "Северный поток" говорит о том, что Берлин признаёт вину Оттавы в сокращении поставок. Об этом Pravda. Ru заявил замдиректора Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
Он добавил, что заявление Хабека говорит о полном понимании процессов вокруг поставок российского газа со стороны немецких политиков.
"Это означает, что Германия заинтересована в том, чтобы "Северный поток" работал на полную мощность, чтобы восстановить нормальное газоснабжение. В реальности политики в Германии признают, что проблема связана с газовыми турбинами Siemens и пытаются найти решение", — сказал эксперт.
В июне российская сторона была вынуждена сократить поставки газа по "Северному потоку" из-за задержки компанией Siemens ремонта газоперекачивающих турбин, из-за санкций производимое в Канаде оборудование не смогли вовремя вернуть в РФ. После этого Хабек призвал Канаду отправить турбину в Германию, а не в Россию, если дело в "юридическом вопросе".
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