Безсонов: после разгрома ВСУ в Донбассе наступление союзных сил пойдёт быстрее

Первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что после разгрома ВСУ в Донбассе наступление союзных сил пойдет быстрее.

В эфире Первого канала Безсонов заявил, что после того, как союзные силы ВС РФ и НМ ЛДНР разобьют остатки украинской армии, наступление должно пойти быстрее. Он отметил, что оборона ВСУ начинает сыпаться, а потери среди украинских военных колоссальные.

"И когда в Донбассе мы их разобьем, я верю, что дальше мы пойдем намного быстрее", — заявил Безсонов.