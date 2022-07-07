Первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что после разгрома ВСУ в Донбассе наступление союзных сил пойдет быстрее.
В эфире Первого канала Безсонов заявил, что после того, как союзные силы ВС РФ и НМ ЛДНР разобьют остатки украинской армии, наступление должно пойти быстрее. Он отметил, что оборона ВСУ начинает сыпаться, а потери среди украинских военных колоссальные.
"И когда в Донбассе мы их разобьем, я верю, что дальше мы пойдем намного быстрее", — заявил Безсонов.
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