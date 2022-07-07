Дробницкий об отставке Джонсона: новый премьер будет вести себя так же

Политолог Дмитрий Дробницкий оценил возможные перемены в российско-британских отношениях после ухода с поста премьер-министра страны Бориса Джонсона.

По словам эксперта, курс Великобритании в отношении России с отставкой Джонсона останется прежним, и его преемник будет вести себя аналогичным образом. Дробницкий полагает, что новый премьер Британии "подхватит" действующий курс экономического давления на Россию.

Политолог считает, что новый премьер, в отличие от прежнего, будет понимать, что с Россией придётся рано или поздно договариваться.

"Но он будет готов к тому, чтобы в рамках нового миропорядка уже начинать договариваться, потому что уже есть понимание: слишком истощать Запад в борьбе с Россией неэффективно. А санкции, разумеется, никто отменять не будет", — поделился своим прогнозом Дробницкий в беседе с "Вечерней Москвой".

По мнению эксперта, на пост нового премьера Британии могут быть назначены глава МИД Лиз Трасс или глава Минобороны Бен Уоллес.

7 июля Джонсон объявил о том, что уходит с должности премьер-министра Великобритании. При этом политик пообещал, что окончательно уйдёт после того, как будет назначен его преемник, оставаясь на посту до этого момента.