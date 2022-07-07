Политолог Иван Мезюхо оценил отставку британского премьер-министра Бориса Джонсона. Также специалист рассказал, каким будет следующий глава правительства.
По словам эксперта, нынешнего лидера Великобритании ждёт политическая смерть. При этом курс страны не изменится, подчеркнул политолог.
"Следующий премьер-министр также будет руководствоваться украинским кейсом в своей внешней политике", — сказал Мезюхо, слова которого передаёт RT.
Ранее Джонсон сообщил, что сложил свои полномочия в качестве руководителя правительства и лидера Консервативной партии. При этом чиновник должен выполнять обязанности премьера до избрания нового руководителя.
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