Политолог: отставка Джонсона не изменит курс Великобритании на поддержку Украины

Политолог Иван Мезюхо оценил отставку британского премьер-министра Бориса Джонсона. Также специалист рассказал, каким будет следующий глава правительства.

По словам эксперта, нынешнего лидера Великобритании ждёт политическая смерть. При этом курс страны не изменится, подчеркнул политолог.

"Следующий премьер-министр также будет руководствоваться украинским кейсом в своей внешней политике", — сказал Мезюхо, слова которого передаёт RT.

Ранее Джонсон сообщил, что сложил свои полномочия в качестве руководителя правительства и лидера Консервативной партии. При этом чиновник должен выполнять обязанности премьера до избрания нового руководителя.