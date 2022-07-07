Читатели Daily Mail призвали Джонсона не пытаться сохранить власть

Читатели Daily Mail подвергли ожесточённой критике премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после того, как он объявил об отставке и сообщил, что будет оставаться на посту до октября, пока Консервативная партия не выберет нового лидера.

Комментаторы назвали Джонсона худшим премьер-министром, призвали уже сейчас назначить временно исполняющего обязанности премьера и выразили опасение, что он может сохранить свой пост.

По мнению пользователей, Джонсон может попытаться сорвать планы по передаче власти новому главе правительства. Сейчас его задачей будет сделать что-то хорошее, чтобы его попросили остаться ещё на один срок, считают юзеры.

"Джонсон — лжец…, богатенький избалованный мальчик, который всегда добивался своего. Он должен уйти прямо сейчас", — написал один британец под статьёй Daily Mail об отставке премьера.

Другой комментатор назвал Джонсона нарциссом, который считает себя самым важным и не знает, что такое самокритика.

Ещё один пользователь призвал объявить Джонсону вотум недоверия и как можно скорее отстранить его от власти.

"Уходи, клоун, пока ты еще сильнее не разрушил нашу некогда великую нацию", — написал один из юзеров.

В четверг, 7 июля Джонсон объявил о том, что покидает пост премьера и руководителя Консервативной партии Великобритании, но будет оставаться на посту до избрания нового главы правительства.