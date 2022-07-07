Издание Bulgarian Military пишет, что украинцы стали продавать артиллерию НАТО России со скидкой.
Автор болгарского издания, ссылаясь на свои источники в командовании французской армии и в Интерполе заявляет, что ВС РФ не захватывали у ВСУ французские 155-мм самоходные гаубицы CAESAR ("Цезарь"). По данным Bulgarian Military, украинцы сами продали артиллерийские системы. Отмечается, что стоимость одной гаубицы "Цезарь" составляет семь миллионов долларов, а проданы они были с огромной скидкой за 120 тысяч долларов за штуку.
Автор статьи заявляет, что перепродажа произошла через "военного дилера" и гаубицы сейчас находятся в производственных цехах предприятия российской корпорации "Уралвагонзавод". Французский политик и юрист Режи де Кастельно ещё в конце июня сообщил, что два "Цезаря" были получены российскими военными и сейчас находятся на "Уралвагонзаводе".
Во вторник министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что по имеющимся данным, часть западного вооружения распространяется по Ближневосточному региону и попадает на чёрный рынок.
Издание "Взгляд" сообщает, что в даркнете появились объявления о продаже FGM-148 Javelin за 30 тысяч долларов.
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