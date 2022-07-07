В Мелитополе объявили в розыск Зеленского и Арестовича как военных преступников

В Мелитополе около здания МВД города на стенде с фотографиями объявленных в розыск преступников появились портреты президента Украины Владимира Зеленского и советника главы его Офиса Алексея Арестовича. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Как заявил в беседе с агентством замначальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов, у правоохранительных органов достаточно материала на этих лиц.

На освобождённой территории ещё не созданы прокуратура и суды, но данные лица объявлены в розыск как военные преступники, пояснил силовик. Он заметил также, что не лишним будет и моральное напоминание жителям о том, кто эти люди, которые до сих пор заявляют свои претензии на власть на территории области.

По словам полицейского начальника, больше всего интереса Зеленский и другие украинские политики вызывают у правоохранительных органов Донецкой и Луганской народных республик.

Собеседник агентства добавил, что на них, как и на всех военных преступников, обстреливавших Донбасс, собирают материалы правоохранительные органы ЛНР, ДНР и Следственный комитет Российской Федерации.