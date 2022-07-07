Глава британского МИД об отставке Джонсона: премьер принял правильное решение

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс высказалась по поводу ухода с должности премьер-министра Бориса Джонсона.

По словам главы британского МИД, сделав этот шаг, Джонсон поступил правильно, посоветовав всем сохранять самообладание и хладнокровие.

"Премьер-министр принял правильное решение… Сейчас нам нужно спокойствие и единство, чтобы управление страной продолжилось до избрания нового лидера", — такое сообщение появилось у Трасс в Twitter.

В связи с известием об отставке Джонсона министр иностранных дел Великобритании решила прервать свой визит в Индонезию, где должна состояться встреча G20, и в спешном порядке вернуться обратно в Лондон. Об этом ранее сообщило издание Evening Standard.

7 июля британские СМИ сообщили о намерении Джонсона оставить занимаемый им пост. В течение двух последних дней о своей отставке объявили свыше 50 членов правительства, включая министров здравоохранения и финансов, объяснив свой уход недоверием к Джонсону.