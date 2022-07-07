Генерал Кириллов: США и Украина планировали изучать вирус Эбола в Одессе

В ходе проведения российской спецоперации удалось выяснить, что США и Украина хотели изучать особо опасные патогены, включая вирус Эбола, в Одессе. Об этом сообщил начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

На брифинге он отметил, что соответствующие планы вынашивала американская компания Metabiota совместно с Украинским научно-техническим центром по изучению вируса Эбола. Кириллов подчеркнул: США ведут работы по переносу опасных патогенов на территорию других стран.

Как пояснил генерал, представители США и Украины намеревались провести исследования на базе противочумного института им. Мечникова в Одессе.

"С учётом того, что болезнь не является эндемичной, ни разу не была зафиксирована на Украине, возникает закономерный вопрос о необходимости подобных исследований", — сказал начальник войск РХБЗ ВС РФ.

Кириллов также добавил, что лихорадка Эбола — одно из наиболее патогенных заболеваний для человека. Он напомнил: во время вспышки, начавшейся в 2014 году, вирус подхватили 28 тысяч человек, при этом 11 тысяч из них скончались.