Руководитель правительства Британии Борис Джонсон рассказал королеве Елизавете II о планах сложить полномочия. Об этом заявили местные журналисты.
"Премьер позвонил королеве, чтобы сообщить ей, что планирует уйти в отставку", — написали в The Sun.
Ранее политолог Олег Юрин положительно оценил вероятное намерение Джонсона покинуть Даунинг-стрит. По мнению специалиста, лидер королевства не сможет сохранить свой пост. Вместе с этим эксперт перечислил последствия отставки премьера для украинских властей.
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