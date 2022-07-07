The Sun: Джонсон сообщил королеве Елизавете II о желании покинуть пост премьера

Руководитель правительства Британии Борис Джонсон рассказал королеве Елизавете II о планах сложить полномочия. Об этом заявили местные журналисты.

"Премьер позвонил королеве, чтобы сообщить ей, что планирует уйти в отставку", — написали в The Sun.

Ранее политолог Олег Юрин положительно оценил вероятное намерение Джонсона покинуть Даунинг-стрит. По мнению специалиста, лидер королевства не сможет сохранить свой пост. Вместе с этим эксперт перечислил последствия отставки премьера для украинских властей.