Минобороны Германии: Берлин не может передать Украине БТР Fuchs

Германия не может поставить Украине бронетранспортёры (БТР) Fuchs. Об этом заявила руководитель Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт.

По её словам, Берлин в первую очередь должен гарантировать обороноспособность своей страны.

"Мы поддерживаем Украину всем, чем возможно, всем, что является важным", — приводит слова министра издание Süddeutsche Zeitung.

Она также подчеркнула: в такое тяжёлое время безответственно "грабить" бундесвер.

Ранее стало известно, что за последние несколько недель международная финансовая помощь, оказываемая Киеву, существенно сократилась. Экономисты убеждены: предоставляемых Западом денег недостаточно для стабилизации государственного бюджета Украины.

Как отмечает испанская газета La Vanguardia, западные страны отказались от передачи Украине зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, так как они не готовы идти на шаги, которые позволили бы говорить о прямом участии в вооружённом конфликте.