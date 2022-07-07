Time рассказал о расколе в семье Зеленского после начала спецоперации на Украине

Портрет Елены Зеленской появился на обложке журнала Time. Журналисты издания поведали об особой миссии супруги Владимира Зеленского.

Авторы зарубежной статьи рассказали о том, что спецоперация на Украине расколола семью лидера Незалежной, так как Владимир Зеленский остался в своём киевском офисе, а жена с двумя детьми скрылась в безопасное место.

"Но через 10 недель после вторжения Зеленская вышла из укрытия, и с тех пор она обрела свой голос в качестве лидера военного времени иного рода. В то время как ее муж сосредоточился на том, чтобы Запад обеспечил Украину оружием и другой поддержкой, первая леди посвятила себя тому, чтобы помочь стране справиться с травмами, как коллективными, так и личными", — гласит текст материала, опубликованный в журнале Time под названием "Её личная в...*".

Ранее сообщалось, что жена лидера Украины Елена Зеленская попозировала для французского журнала. Материал вышел в июньском номере под заголовком: "Из тени на войну".

* по требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.