Историк Рогулев: американские СМИ скрывали скандалы вокруг сына Байдена

Директор фонда изучения США им. Рузвельта, доктор исторических наук Юрий Рогулев прокомментировал скандал вокруг сына американского президента Джо Байдена.

Он напомнил: недавно в соцсетях появилась информация о том, что Хантер Байден употребляет наркотики. По мнению эксперта, "мейнстримные" издания в США "оберегают общественность" от таких сведений, а американские политики мешают проведению расследований. Специалист добавил, что поведение Хантера может негативно отразиться на репутации его отца.

"Тему с сыном Байдена всячески уводят в сторону, откладывают, проводят дополнительные расследования, чтобы не допускать перерастания этого скандала в такой, который "замять" не удастся", — сказал Рогулев в интервью Телеканалу "360".

Как пояснил эксперт, если скандал вокруг Хантера Байдена всё-таки "разрастётся", то Белый дом столкнётся с серьёзными проблемами.

Он отметил, что сын американского президента не имеет никакого отношения к политике. При этом историк подчеркнул: в США родственники и друзья государственных деятелей часто выступают лоббистами, через которых можно получить доступ к контактам, и Хантер Байден не является исключением.