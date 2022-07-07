Бизнесмен Пригожин в шуточной форме позвал украинок в Россию

Предприниматель Евгений Пригожин дал комментарий относительно слухов о призыве украинских женщин в армию. Он пошутил, что готов предоставить им комфортное жилье в Петербурге при наличии справки об отсутствии венерических заболеваний.

Как сообщают СМИ, в украинских городах распространяется слух о том, что женщин будут призывать в армию. Особенно часто подобные новости звучат на территории Житомира. Журналисты добавили, что если украинка не захочет идти в армию, ей придется покинуть территорию страны. Редакция издания "Экспресс газета" задала вопрос бизнесмену Евгению Пригожину о том, смогут ли украинские женщины поехать в Россию.

В ответ предприниматель заявил, что украинки могут рассчитывать на убежище, если действительно не хотят воевать с российской стороной.

"Если женское население в Житомире действительно не захочет воевать с Россией, и вынуждено будет покинуть территорию страны, то я и мои товарищи готовы предоставить им комфортабельное проживание на территории Санкт-Петербурга".

Он в шутку добавил, что единственным условием для прибытия в страну будет отсутствие венерических заболеваний. Для этого жительницы Житомира должны будут предоставить справку от врача.