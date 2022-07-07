Глава Шотландии Стёрджен выступила за полную отставку Джонсона

Шотландский министр Никола Стёрджен заявила, что глава правительства Британии Борис Джонсон должен лишиться полномочий раньше сентября этого года.

"Идея, согласно которой Джонсон останется премьером до осени, кажется далёкой от идеала" — подчеркнула политик.

Вместе с этим она положительно оценила возможную отставку нынешнего руководителя правительства королевства. Также Стёрджен назвала обстановку в стране хаосом, который длится несколько месяцев.

Ранее британские СМИ сообщали о решении Джонсона покинуть свой пост. По словам журналистов, премьер намерен продолжить исполнять обязанности до избрания нового главы правящей партии.