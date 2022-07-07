Шотландский министр Никола Стёрджен заявила, что глава правительства Британии Борис Джонсон должен лишиться полномочий раньше сентября этого года.
"Идея, согласно которой Джонсон останется премьером до осени, кажется далёкой от идеала" — подчеркнула политик.
Вместе с этим она положительно оценила возможную отставку нынешнего руководителя правительства королевства. Также Стёрджен назвала обстановку в стране хаосом, который длится несколько месяцев.
Ранее британские СМИ сообщали о решении Джонсона покинуть свой пост. По словам журналистов, премьер намерен продолжить исполнять обязанности до избрания нового главы правящей партии.
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