Медведев: уход Джонсона — закономерный уход британской наглости и бездарности

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев дал свою оценку сообщению об отставке премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

По мнению Медведева, уход Джонсона был предсказуем, и теперь аналогичные шаги можно ожидать и в других европейских странах.

"Лучшие друзья Украины" уходят. "Перемога" в опасности! Первый пошёл… Закономерный итог британской наглости и бездарной политики. Особенно на международном треке. P. S. Ждем новостей из Германии, Польши и Прибалтики", — иронично добавил Медведев.

Как написали 7 июля британские СМИ, Джонсон дал согласие на уход в поста премьер-министра страны. В течение двух последних дней о своей отставке объявили свыше 50 членов правительства, включая министров здравоохранения и финансов, объяснив свой уход недоверием к Джонсону.