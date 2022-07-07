Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев дал свою оценку сообщению об отставке премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
По мнению Медведева, уход Джонсона был предсказуем, и теперь аналогичные шаги можно ожидать и в других европейских странах.
"Лучшие друзья Украины" уходят. "Перемога" в опасности! Первый пошёл… Закономерный итог британской наглости и бездарной политики. Особенно на международном треке. P. S. Ждем новостей из Германии, Польши и Прибалтики", — иронично добавил Медведев.
Как написали 7 июля британские СМИ, Джонсон дал согласие на уход в поста премьер-министра страны. В течение двух последних дней о своей отставке объявили свыше 50 членов правительства, включая министров здравоохранения и финансов, объяснив свой уход недоверием к Джонсону.
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