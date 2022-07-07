С рекордным повышением цен на отопление столкнутся около 20 миллионов семей в Польше. Об этом пишет Rzeczpospolita.
Автор материала Бартоломей Савицкий отметил, что страну ждёт сложная зима из-за проблем с поставками древесного угля и его подорожания.
Как сообщили в Управлении по регулированию энергетики Польши, цена на уголь продолжит расти, в итоге она может увеличиться на несколько десятков или сотен процентов.
"Это следствие запрета на ввоз угля из РФ, который поставлялся теплоцентралям и в частный сектор в количестве восьми миллионов тонн", — сказано в материале.
Rzeczpospolita подчёркивает, что проблемы затронут порядка 15 миллионов поляков, проживающих в зданиях с централизованным отоплением. Кроме того, по информации издания, пострадают ещё примерно 3,5 миллиона владельцев частных домов, которые отапливаются с помощью угля.
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