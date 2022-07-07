Читателям немецкой газеты Die Welt настолько не понравилось высказывание премьер-министра страны Олафа Шольца о России и российском газе, что они потребовали его отставки.
После того, как Шольц сказал, что Россия якобы использует свой газ в качестве оружия против Европы, канцлера обвинили в двуличности и лицемерии. Пользователи резонно удивились, чего же ожидала Германия от Москвы, вводя против неё всё новые и новые жёсткие санкции.
Комментаторы уверены, что реакция России в виде ответных мер против введённых против неё многочисленных санкций логична и обоснована.
"Выливаешь ведрами санкции и удивляешься, когда Россия инициирует контрмеры?" — удивился один из читателей.
"Канцлера, который путает причину и следствие, следует, подобно британскому премьеру Джонсону, попросить уйти в отставку. Но на самом деле Шольц пытается запутать публику", — отметил другой читатель.
Пользователи предложили правительству отменить антироссийские санкции, хотя знают, что правительство на это не согласится. В результате Германия оказывается в ещё более тяжёлом положении, добавили они.
Читатели указали, что санкции против России губительно сказываются в первую очередь на них самих.
"Экономические санкции против России сказываются — но на нас, на населении. Это полным провал правительства", — написала одна из комментаторов.
Все читатели согласились, что немецкое правительство не может предвидеть последствия своих действий.
Ранее Шольц сообщил, что в Германии слишком долго надеялись на поставки российских газа и нефти, и немецкое правительство сомневается, что сегодняшнее уменьшение поставок из России вызвано лишь техническими причинами.
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