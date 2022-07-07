Крашенинникова: присутствие ЦРУ на Украине говорит о подготовке США к войне с РФ

По мнению политолога Вероники Крашенинниковой, у США довольно мощный военно-промышленный комплекс, который существует за счёт конфликтов. Поэтому не стоит считать, что у американцев закончится оружие.

Крашенинникова отметила, что на военных конфликтах США построили огромный бизнес и поставки вооружений выгодны правительству. В 2021 году американская армия покинула Афганистан, где была "чёрная дыра по отмыванию миллиардов". Однако теперь у США появилась Украина. Для затягивания конфликта работают американские военные и спецагенты, которые помогают ВСУ, отметила эксперт.

"Эти военные инструкторы присутствуют в прифронтовой зоне, либо занимаются планированием военных специальных операций. Эти люди обладают опытом в тридцать лет боевых действий. Их усилия координируются, по всей видимости, из Германии", — заявила Крашенинникова в беседе с изданием "Украина.ру".

Политолог убеждена, что Вашингтон не будет объявлять войну Москве, поскольку противостояние будет вестись чужими руками. Не исключено, что НАТО попытается поднять цену военных действий, организовав провокации спецслужбами США.