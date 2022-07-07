Президент Франции Эмманюэль Макрон допустил ошибку, позволив СМИ опубликовать фрагмент его разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Такое мнение выразили читатели газеты Le Figaro.
Пользователи назвали поведение Макрона "дешёвой уловкой", с помощью которой он "опустил себя ниже плинтуса". Французы считают, что после обнародования переговоров с Путиным доверие к их президенту со стороны других мировых лидеров "упадёт до нуля".
"Публикация этого разговора — огромная ошибка. Путин лишился всякого доверия к Макрону", — написал один из подписчиков издания.
С ним согласились и другие читатели газеты. Они добавили, что Макрон стремится выдать "комедийный акт в своём исполнении" за дипломатию. Кроме того, пользователи подчеркнули: слово "этика" явно не входит в словарь президента Франции.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Макрон нарушил конфиденциальность разговора с Путиным. Дипломат сочла такой поступок французского лидера недопустимым.
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