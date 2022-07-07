В Закарпатье женщины готовы драться с военкомами для защиты мужей от мобилизации

Жители Западной Украины опубликовали видео с возмущенными местными женщинами. Украинки не пускают в свои сёла сотрудников военкомата для вручения повесток.

Киевский режим продолжает искать по всей стране пополнение для ВСУ. Повестки призывникам вручаются на пляжах, дискотеках, улицах городов. Женщины Закарпатья встали живой преградой на пути военкомов, которые собирались искать военнообязанных мужчин в сёлах.

После того, как выяснилось, что тероборону Закарпатья больше не оставляют в западных городах для охраны правопорядка, а кидают на передовую в Донбассе, число желающих стать добровольцами уменьшилось практически до нуля. Потому жительницы Западенщины предельно ясно объяснили сотрудникам военкомата, что отказываются пускать мужей и сыновей в места, где у тех почти не будет шанса уцелеть.

Как можно понять из ролика, офицерам даже пришлось вызвать полицию, чтобы усмирить женщин, но помочь военкомам не смогли и правоохранители.

Желая скрыть ситуацию с огромными потерями в ВСУ, киевский режим продолжает убеждать украинцев, что ВС РФ теряют намного больше солдат. Накануне Владимир Зеленский насчитал, что в российской армии столько раненых и убитых, сколько не было во всей группировке на Украине.

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