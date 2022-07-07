Экс-глава Госдепа США Помпео: я лично обучал украинцев воевать с русскими

Бывший госсекретарь США Майк Помпео объявил о желании соперничать с Байденом на выборах в 2024 году и признался, что лично готовил боевиков ВСУ.

Выступая перед экономистами в Афинах Помпео подтвердил свои президентские амбиции, напомнив, что возглавлял ЦРУ в 2017–2018 годах. Будучи директором американского разведуправления он лично тренировал украинцев воевать против русских.

"Происходящее сегодня (на Украине. — Прим. ред.) своими корнями уходит не в 24 февраля. Всё началось гораздо раньше", — отметил политик.

Он уверен, что киевский режим сможет переломить ситуацию, а будущие большие потери среди российских бойцов заставят Владимира Путина остановить спецоперацию.

Ранее американские аналитики отметили, что Киеву пора смириться с неизбежным: ВСУ будут продолжать нести потери за потерями, отдавая все больше территории.