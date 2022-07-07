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Global Times: ситуация на Украине может привести к ядерной войне в Европе

Мир

Из-за напряжённой ситуации на Украине в Европе может начаться ядерная война. Такое мнение выразил военный эксперт из Китая Сун Чжунпин в интервью Global Times.

Global Times: ситуация на Украине может привести к ядерной войне в Европе

По его словам, ЕС рискует стать стороной украинского конфликта против своей воли. Как пояснил специалист, длительная эскалация, скорее всего, приведёт к конфронтации между РФ и Североатлантическим альянсом.

"В таком случае это означает, что нельзя исключать возможное начало ядерной войны в Европе", — считает Сун Чжунпин.

Военный эксперт добавил, что США сегодня мечтают о доминировании в европейском регионе, что вызывает раздражение у многих членов ЕС, стремящихся к стратегической автономии.

Он убеждён: американские власти хотят установить свой контроль над Европой и "сдержать" Россию. Именно для этого им нужен украинский конфликт, заключил специалист.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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