Global Times: ситуация на Украине может привести к ядерной войне в Европе

Из-за напряжённой ситуации на Украине в Европе может начаться ядерная война. Такое мнение выразил военный эксперт из Китая Сун Чжунпин в интервью Global Times.

По его словам, ЕС рискует стать стороной украинского конфликта против своей воли. Как пояснил специалист, длительная эскалация, скорее всего, приведёт к конфронтации между РФ и Североатлантическим альянсом.

"В таком случае это означает, что нельзя исключать возможное начало ядерной войны в Европе", — считает Сун Чжунпин.

Военный эксперт добавил, что США сегодня мечтают о доминировании в европейском регионе, что вызывает раздражение у многих членов ЕС, стремящихся к стратегической автономии.

Он убеждён: американские власти хотят установить свой контроль над Европой и "сдержать" Россию. Именно для этого им нужен украинский конфликт, заключил специалист.