Из-за напряжённой ситуации на Украине в Европе может начаться ядерная война. Такое мнение выразил военный эксперт из Китая Сун Чжунпин в интервью Global Times.
По его словам, ЕС рискует стать стороной украинского конфликта против своей воли. Как пояснил специалист, длительная эскалация, скорее всего, приведёт к конфронтации между РФ и Североатлантическим альянсом.
"В таком случае это означает, что нельзя исключать возможное начало ядерной войны в Европе", — считает Сун Чжунпин.
Военный эксперт добавил, что США сегодня мечтают о доминировании в европейском регионе, что вызывает раздражение у многих членов ЕС, стремящихся к стратегической автономии.
Он убеждён: американские власти хотят установить свой контроль над Европой и "сдержать" Россию. Именно для этого им нужен украинский конфликт, заключил специалист.
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