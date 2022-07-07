Кива: в высших эшелонах власти на Украине много людей, готовых поддержать РФ

В высших эшелонах власти на Украине есть люди, которые ищут возможности для того, чтобы поддержать российскую спецоперацию по денацификации. Об этом заявил бывший депутат Рады Илья Кива.

Он отметил, что уже два парламентария сложили свои мандаты. Как пояснил Кива, теперь они активно поддерживают Россию, так как хотят освободить страну от прозападного режима.

"Ещё как минимум десяток фамилий из высших эшелонов власти уже сегодня готовы при первой возможности перейти на сторону РФ и освобождённой Украины", — убеждён экс-депутат.

Кроме того, он полагает, что в дальнейшем число украинских чиновников и законодателей, поддерживающих действия ВС РФ, будет увеличиваться. Кива также предложил свою помощь сторонникам российской спецоперации.

"Пишите, всегда помогу встать на сторону добра и правды", — заключил политический деятель.