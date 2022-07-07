Экс-советник министра обороны США, полковник Дуглас Макгрегор раскритиковал страны Запада, в частности Австралию, за оказание военной помощи Украине. Он заявил в эфире Sky News Australia, что из-за этого Украина рискует исчезнуть с карты мира.
По мнению эксперта, Западу следовало бы искать мирный способ разрешения конфликта, в противном случае Украину ожидают гибель людей и разрушения.
Бывший американский военный назвал Украину "несостоявшимся государством", которое может исчезнуть с мировой политической карты полностью.
Боевые действия нужно прекращать, считает Макгрегор. Он добавил, что на этом должна настаивать Австралия, так как в Вашингтоне никто на это не пойдет.
По словам полковника, поддержка идеи прекращения огня и достижения какого-то соглашения растёт в Париже, Берлине и Лондоне.
Сражаться до последнего украинца мы себе позволить не можем, заключил Макгрегор.
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