Полковник Макгрегор: Украина рискует исчезнуть с карты мира

Экс-советник министра обороны США, полковник Дуглас Макгрегор раскритиковал страны Запада, в частности Австралию, за оказание военной помощи Украине. Он заявил в эфире Sky News Australia, что из-за этого Украина рискует исчезнуть с карты мира.

По мнению эксперта, Западу следовало бы искать мирный способ разрешения конфликта, в противном случае Украину ожидают гибель людей и разрушения.

Бывший американский военный назвал Украину "несостоявшимся государством", которое может исчезнуть с мировой политической карты полностью.

Боевые действия нужно прекращать, считает Макгрегор. Он добавил, что на этом должна настаивать Австралия, так как в Вашингтоне никто на это не пойдет.

По словам полковника, поддержка идеи прекращения огня и достижения какого-то соглашения растёт в Париже, Берлине и Лондоне.

Сражаться до последнего украинца мы себе позволить не можем, заключил Макгрегор.