Пискорский: союзники по НАТО не помогут Польше в случае войны с Россией

Если Польша самостоятельно введёт войска на Украину и окажется под угрозой прямого военного столкновения с Россией, то союзники по НАТО ей помогать не будут. Такое мнение высказал экс-депутат польского Сейма Матеуш Пискорский.

Политик отметил в интервью "Украине.ру", что даже ближайшие союзники Варшавы не поддержали её идею о вводе "миротворческого контингента" на территорию Украины. Более того, в Чехии прямо указали Польше, что миротворцев вводят в зону конфликта после завершения боевых действий, а не во время их, добавил бывший польский депутат.

Опасность для Варшавы заключается в том, что Россия проводит специальную военную операцию на всей территории Украины, и ввод польских войск даже в западные регионы страны будет означать открытый конфликт с Москвой, заявил Пискорский.

По его мнению, в таком конфликте партнёры по НАТО особенно не стали бы защищать Польшу. И она оказалась бы в итоге в состоянии реальной войны с Россией на украинской территории.