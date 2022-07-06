Экс-редактор Первого канала Овсянникова оправдалась после ухода из Die Welt

Экс-редактор Первого канала Марина Овсянникова оправдалась после ухода из немецкого издания Die Welt.

После скандала, который устроила Овсянникова в эфире Первого канала, она уехала из России. Три месяца журналистка работала на немецкое издание, но недавно стало известно, что она уволилась и вернулась в Москву.

По словам Овсянниковой, которые приводит StarHit, её не увольняли и, более того, предложили продлить контракт, но она не согласилась. Журналистка объяснила, что ей было сложно работать в Германии, потому что она не знает немецкий язык. Поэтому ей приходилось делать работу на английском языке, а потом переводить на немецкий. По её словам, это был трудоёмкий процесс, поэтому она решила уйти из Die Welt.

"Я поговорила с начальством, мы отметили, что я переросла эту ситуацию, и мне надо двигаться дальше. Было предложение продлить контракт, но я отказалась, потому что решила заниматься проектами, которые мне интересны. Вот мы и расстались довольные друг другом", — призналась Овсянникова.

В планах у экс-редактора Первого канала написать книгу, завести личный блог и снять о себе фильм.