Политолог Бальбек: Мельник "потерял берега дозволенного", угождая Киеву

Посол Украины в Германии Андрей Мельник на прошлой неделе позволил себе высказывание о Степане Бандере*, которое всколыхнуло общественность. В интервью немецкому журналисту он назвал пособника гитлеровцев "борцом за свободу", а Польшу Мельник обвинил в том, что она хочет политизировать историю убийств украинскими нацистами мирных поляков во время Второй мировой войны.

Политолог Руслан Бальбек считает, что украинский посол показал себя не с самой выгодной стороны, забыв про этику. Своё мнение он высказал журналисту Pravda. Ru:

"Не думаю, что Мельник полезен Кремлю, просто его подводят под ту черту, за которой можно начать его преследование и последующие репрессии. Да, украинская дипломатия мельчает, а посол Киева в Германии лишь демонстрирует эту тенденцию. Он так старается угодить своему правительству и показать себя борцом за интересы страны, что потерял берега дозволенного, но с нами его ничего не связывает, кроме того, что мы тоже считаем его не самым умным дипломатом".

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в свою очередь высказался в сторону Мельника достаточно жёстко

"Слова посла Украины в Берлине недопустимы и неприемлемы. Интересно, насколько он стал полезным идиотом Кремля", — сказал Блащак в эфире польского радио.

* лидер ОУН**-УПА*** (признана решением Верховного Суда Российской Федерации от 17.11.2014 экстремистской организацией, деятельность запрещена на территории РФ)