Рядом с Крымским мостом развернули корабельные щиты - приманки для ракет ВСУ

В Крыму подразделения российской армии усилили противоракетную и противовоздушную оборону, чтобы отразить возможную атаку Вооружённых сил Украины по Крымскому мосту, сообщил военный аналитик Дэвид Экс в статье для Forbes.

По словам автора, для ВСУ пикантной целью является мост, который соединяет РФ с Крымом. Недавно около моста появились корабельные щиты проекта 436 бис, которые представляют собой катамараны с радиолокационными отражателями, создающими для головок самонаведения мишень. Эти приманки призваны отвлечь украинские ракеты от цели — Крымского моста, пишет Экс.

Также Россия использует для защиты моста машины ТДА-3, которые создают аэрозольные дымовые завесы и маскируют объект в электромагнитном и инфракрасном спектрах.

Военный аналитик считает, что украинцы не смогут разбомбить мост, поскольку его охраняют зенитные ракетные комплексы С-400 и истребители Су-30. ЗРК и самолёты обеспечивают надёжную защиту объекта от воздушного и ракетного нападения со стороны Украины.

Экс считает, что у ВСУ настолько дальнобойного и мощного вооружения, которое смогло бы поразить сконструированный из стали и бетона мост. Даже американская реактивная система залпового огня HIMARS на это не способна, отметил автор.

Ранее генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что после получения западного дальнобойного вооружения ВСУ первым делом ударят по Крымскому мосту.