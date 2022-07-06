Политолог о требовании Володина к США возместить ущерб: они никогда не платят

Политолог Владимир Брутер в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал требование спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина к США по поводу компенсации убытков от пандемии COVID-19 всем пострадавшим от неё странам.

Владимир Брутер уверен, что США не воспримут заявление Володина серьёзно, и даже посмеются над ним.

"Во-первых, они не считают себя виноватыми, они сразу скажут, что виноват Китай. Во-вторых, у Володина нет никакого механизма. В-третьих, Соединенные Штаты и так вводят санкции против России. С какого такого бока они еще будут компенсации платить? Они никогда ничего не платят, кроме того, что делают это добровольно и в связи с какими-то выгодными им процедурами так, как с Украиной. Они готовы на украинскую тему потратить, сколько угодно, потому что считают, что они выиграют еще больше", — объяснил Брутер.

Вопрос возможности каких-то компенсаций Вашингтон даже не воспримет и полностью проигнорирует это заявление, заключил эксперт.

Ранее Володин заявил, что именно биологические разработки США, которые они ведут в своих биолабораториях по всему миру, виноваты в посвлении коронавируса, который унёс миллионы жизней в разных странах, пандемия которого повлекла за собой тяжелейший экономический кризис. Вследствие этого Володин потребовал от США компенсировать убытки от COVID-19 всем пострадавшим странам.