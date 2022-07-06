Володин посоветовал США не забывать про Аляску, когда речь идёт про ресурсы РФ

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин обратился к властям США, посоветовав им держать в памяти Аляску и то, что Россия теоретически может захотеть её вернуть обратно, если Вашингтон будет по-хозяйски действовать в отношении ресурсов РФ, находящихся за границей.

5 июля депутаты Госдумы начали обсуждение денонсации соглашения с Норвегией по поводу взаимодействия в Баренцевом море и разграничения морской акватории. По этому вопросу было инициировано протокольное поручение, которое депутаты не приняли.

Депутат Госдумы Николай Коломейцев иронично отметил, что возможность поручения только начали обсуждать накануне, "а Норвегия уже начала пропускать контейнера". А если бы речь шла уже о поручении, то, возможно, США начали бы "поставлять рыбу, куда положено", предположил парламентарий.

В ответ на эти слова спикер Госдумы настоятельно посоветовал Америке соблюдать порядочность в отношениях с РФ, и не забывать про Аляску и её российское прошлое.

"Порядочность — не слабость, нам есть всегда, чем ответить. Америка пускай всегда помнит, там есть часть территории — Аляска, вот когда они начинают пытаться распоряжаться нашими ресурсами за границей, прежде, чем это делать, подумают, что нам тоже есть, что возвращать", — сказал Володин, которого цитирует РИА Новости.