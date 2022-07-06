Инспекторы Пентагона проверят, как Украина использует поставленное оружие

Представители Пентагона будут следить за тем, чтобы американское оружие использовалось и хранилось должным образом. Для этого сейчас рассматриваются варианты отправки инспекторов по вооружениям на Украину для контроля за поставками вооружений в страну.

Об этом сообщил Джед Ройал, замдиректора Агентства по сотрудничеству в области обороны и безопасности, которое контролирует продажи оружия в США.

По его словам, сейчас американцы могут только "просмотреть квитанции о поставках оружия из других мест в Европе" и потому "вынуждены верить на слово украинским чиновникам", утверждающим, что оружие используется и хранится надлежащим образом.

"Со временем мы хотели бы иметь возможность расширить наши знания за счет большего присутствия на местах”, — сказал чиновник Пентагона, добавив, что американские законодатели настаивают на создании нового правительственного надзорного органа США для контроля за более чем шестью миллиардами долларов помощи в области безопасности, направленной Украине после начала российской СВО.

Сейчас в Белом доме решают, когда инспекторы по оружию поедут на Украину.

"Если такие команды будут отправлены, они не будут каким-то оперативным подразделением или чем-то в этом роде”, — сказал Ройал журналистам. — Миссия Пентагона по мониторингу конечного использования будет включать в себя инспекторов, проводящих физический осмотр оружия и проверяющих серийные номера".