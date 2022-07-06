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Издание 19FortyFive о тактике России на Украине: "методично и неустанно"

Мир

Американское издание 19FortyFive опубликовало статью, авторы которой двумя словами охарактеризовали тактику Вооружённых сил России на Украине: "методично и неустанно".

Издание 19FortyFive о тактике России на Украине: "методично и неустанно"

Западные политики и СМИ кричат об успехах армии Украины и прогнозируют, что ВСУ рано или поздно одержат победу, но в реальности ситуация обстоит иначе: украинские войска терпят поражения и лишь приближают свой окончательный разгром, отмечают авторы публикации.

Те громкие высказывания, которые звучат из уст президента Украины Владимира Зеленского, не имеют никакого отношения к реальности. У страны нет ресурсов, чтобы победить Россию, и помощь Запада не окажет значительного влияния на ход спецоперации, сообщается в материале.

"Многие на Западе обычно описывают прогресс России как "крошечные успехи” и "медлительность”, но время показывает, что более точными терминами должны быть: методично и неустанно", — пишут эксперты 19FortyFive.

Они посоветовали Украине отказаться от военного противостояния и уладить конфликт с Россией дипломатическим методом, поскольку украинская армия не сможет помешать ВС РФ выполнить все цели спецоперации.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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