Володин: Вашингтон обязан всем возместить убытки от ковид-пандемии

Профессор Джеффри Сакс, возглавлявший комиссию Lancet, изучавшую происхождение коронавируса, заявил, что COVID-19 скорее всего был создан в американской биолаборатории:

"Я почти уверен, что этот вирус вышел из американских биолабораторий, а не из природы. Это скорее всего грубая ошибка биотехнологий, а не естественное распространение…"

Заявление профессора Сакса прокомментировал спикер российской Госдумы Вячеслав Володин.

Он потребовал от США закрыть все свои биолаборатории, расположенные на территориях разных стран, и рассекретить проводившиеся там разработки.

"Миллионы заболевших и погибших, мировой экономический кризис, падение уровня жизни людей — последствия COVID-19, за которые Вашингтону необходимо понести ответственность, — написал Володин в Telegram, подчеркнув, что Соединённые Штаты обязаны компенсировать ущерб всем пострадавшим от пандемии странам.