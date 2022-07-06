МИД России: Путин намерен принять участие в саммите "Большой двадцатки"

Представители МИД России сообщили, что президент страны Владимир Путин планирует присутствовать на мероприятиях G20, которые пройдут в Индонезии.

Как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве, в Москве получили приглашение лидера республики Джоко Видодо. Формат участия главы РФ зависит от эпидемиологической ситуации и обстановки в мире, отметили российские дипломаты.

"В предварительном порядке информировали Джакарту о намерении Президента Владимира Владимировича Путина принять в нём (саммите. — Прим. ред.) участие", — написали на официальном сайте МИД нашей страны.

Ранее политолог Сергей Марков допустил, встреча лидеров "Большой двадцатки" является ловушкой для руководителя РФ.