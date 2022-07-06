Кива: по поручению Зеленского на неподконтрольных территориях Киев усилит террор

По словам бывшего депутат Верховной Рады Украины Ильи Кивы, лидер страны Владимир Зеленский объявил приоритетной задачей усиление террористической активности в неподконтрольных Киеву регионах.

Как утверждает Кива, в рамках этой задачи Зеленский распорядился разделаться с членами нового правительства Херсонской области, в первую очередь его главу Сергея Елисеева.

"Зеленский на последнем заседании озвучил приоритетные направления для контрразведки и разведки МО — террор и дестабилизация ситуации на неподконтрольных территориях. Начальнику ГУР Минобороны Буданову поручил — разработать операцию по ликвидации членов нового правительства в Херсонской области", — такой информацией поделился Кива в своих соцсетях.

Экс-депутат Рады уверен, что в первую очередь ликвидации подлежат россияне, занявшие руководящие посты в указанных регионах, в частности, возглавивший правительство Херсонской области Елисеев, занявший эту должность 4 июля. Елисеев стал первым заместителем действующего главы военно-гражданской администрации области Владимира Сальдо.