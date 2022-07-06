Журналист из Токио не нашёл в России людей с "прояпонскими" взглядами

В японском обществе существует иллюзия, будто тех жителей России, кто интересуется культурой и боевыми искусствами, можно считать "прояпонскими". Однако автор издания Toyokeizai выяснил, что это далеко не так.

По его мнению, "у русских людей более острое представление о Японии, чем думают японцы". Он отметил, что в России у него есть много знакомых, которые увлечены японским аниме, мечтают побывать в Японии. И это должно вроде бы должно сподвигнуть их на то, чтобы занять "прояпонские" позиции. Но в реальности этого не происходит.

Как только речь заходит об истории, а не хобби, то они становятся похожи на других людей, отмечает японский журналист. Например, когда говорят о Курильских островах, россияне, увлечённые японской культурой, отнюдь не стремятся поддерживать претензии Японии. Наоборот, отмечает автор Toyokeizai, ему говорят, что "Россия не должна возвращать ни один остров", что эта земля принадлежит России и так далее.

"Я был удивлен, услышав подобные высказывания, но, если хорошенько подумать, русские есть русские, независимо от их увлечений", — цитирует японского журналиста "ПолитРоссия".

При этом даже те российские граждане, которые симпатизируют Японии, уверены, что сейчас Страна восходящего солнца полностью контролируется Соединёнными Штатами. По их мнению, Вашингтон специально разжигает вопрос о принадлежности нескольких Курильских островов, чтобы помешать нормальным отношениям России и Японии.

Журналист особо отмечает, что такие мнения высказывают люди, которые интересуются Японией, наиболее лояльны к ней. Что же говорить о мнении тех, кто японской культурой или суши не увлекается?

Так что, делает автор Toyokeizai, надо отказаться от иллюзий и признать реальность. А она такова, что и среди увлекающихся Японией российских граждан нет тех, взгляды которых можно было бы счесть "прояпонскими".