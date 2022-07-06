МИД РФ: обнародование во Франции разговора Путина и Макрона вызывает недоумение

Обнародование во Франции фрагмента разговора президента РФ Владимира Путина с французским лидером Эмманюэлем Макроном вызывает недоумение. Об этом заявил замдиректора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев.

Он отметил, что это не первый подобный случай, когда детали конфиденциальных переговоров между главами двух государств становятся достоянием широкой общественности.

"Появление во французских СМИ частичного содержания телефонного разговора между президентом России и Франции от 20 февраля не может не вызывать недоумение", — сказал Зайцев во время брифинга.

Представитель МИД РФ добавил, что предавать "столь деликатную информацию" огласке неприемлемо и неэтично. Это не соответствует утверждённой в дипломатии практике контактов на высшем политическом уровне, заключил Зайцев.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Макрон нарушил конфиденциальность разговора с Путиным. Она сочла поступок французского лидера недопустимым.